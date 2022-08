Efteling: Danse Macabre

Foto's: eerste voorbereidingen voor sloop Spookslot zijn al zichtbaar

De eerste voorbereidingen voor de sloop van het Spookslot in de Efteling zijn al te zien. Naast de attractie is een ketenpark verschenen, met verschillende op elkaar gestapelde containers. Die dienen tijdens de afbraak van het Spookslot en de bouw van vervanger Danse Macabre als een onderkomen voor bouwvakkers en projectmanagers.



Voor de units deed de Efteling een beroep op de Eindhovense firma Van Happen Containers. Ze staan op een braakliggend terrein tussen het Spookslot en achtbaan Max & Moritz. Het bouwverkeer bestemd voor Danse Macabre betreedt het park straks via een poort tussen wildwaterbaan PiraƱa en houten achtbaan Joris en de Draak.

Het spookkasteel uit 1978 is op zondag 4 september voor de laatste keer geopend. Op maandag 5 september start de Efteling met het leeghalen van het gebouw. Een hoop elementen worden namelijk bewaard, voor het archief of voor hergebruik. Pas daarna kan de daadwerkelijke sloop beginnen.



Hinder

Ook horecapunt Het Seylend Fregat moet het veld ruimen. In het hart van het park ontstaat begin september een groot bouwterrein. "We doen ons uiterste best om je zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden", valt te lezen op de Efteling-site.



Danse Macabre wordt een spookvoorstelling in een duister decor, met een bewegende tribune en speciale effecten. Het gelijknamige muziekstuk keert terug in de nieuwe attractie. In totaal zegt de Efteling 25 miljoen euro te investeren in het project. De opening moet plaatsvinden in 2024.