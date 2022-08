Plopsaland De Panne

Franse vrouw laat hond in auto zitten op parkeerplaats Plopsaland

De brandweer heeft een hond moeten bevrijden op het parkeerterrein van Plopsaland De Panne. Een Franse vrouw was vorige week zondag gaan zwemmen in waterparadijs Plopsaqua. Ze had haar sint-bernard achtergelaten in haar auto, terwijl het buiten 30 graden was.



De temperatuur in de wagen was nog vele malen hoger. Oplettende bezoekers van het Vlaamse attractiepark zagen de hond zitten en waarschuwden de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse kon de brandweer gemakkelijk de kofferbak openen.

De sint-bernardshond had volgens de brandweer overduidelijk last van de hitte. Het is niet bekend hoelang de hond al in de auto zat. Toen de bazin ter plaatse kwam, verklaarde ze dat ze het dier elk uur kwam controleren. Toch besloot de politie een proces-verbaal op te maken.



Foto's

"Gelukkig tijdig opgemerkt en een goede afloop deze keer, maar honden horen niet thuis in geparkeerde wagens bij deze hitte", schrijft de lokale brandweer op Facebook. Na afloop van de actie hebben de aanwezige brandweerlieden nog enkele foto's met de hond gemaakt.