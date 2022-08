Wave Island

Waterglijbaan maakt twee slachtoffers in twee dagen: vrouwen zwaargewond

Bij twee ongelukken in een waterpark in Zuid-Frankrijk hebben twee vrouwen ernstige verwondingen opgelopen. Het ging deze maand twee keer kort achter elkaar mis bij een spectaculaire waterglijbaan in Wave Island, gelegen in de gemeente Monteux. Eerder heette de bestemming Splashworld Provence.



De waterattractie met de naam Les Sphères Infernales - 13 meter hoog en 155 meter lang - bestaat onder meer uit twee dichte trechters en een opwaartse lancering met behulp van waterstralen. Op woensdag 20 juli raakte een toerist uit de stad Orléans gewond toen ze van de glijbaan gleed.

Ze brak haar linkersleutelbeen en liep verwondingen op aan haar hoofd, waardoor ze arbeidsongeschikt werd. Een dag later, op donderdag 21 juli, vond opnieuw een dramatisch ongeval plaats bij Les Sphères Infernales. De band waarin een 36-jarige vrouw zat, kantelende tijdens het glijden.



Coma

Het slachtoffer knalde met haar hoofd tegen de rand van de glijbaan. In eerste instantie kwam er geen ambulance ter plaatse voor de dertiger. Haar familieleden brachten haar naar een nabijgelegen ziekenhuis, meldt France Bleu. Daar zagen verplegers pas hoe serieus de situatie was. Ze hebben de vrouw in een kunstmatige coma gebracht om hersenschade te beperken.



Vervolgens is ze per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Marseille gebracht, voor een operatie die enkele uren duurde. Inmiddels is ze niet meer in levensgevaar. Na een technische inspectie besloot Wave Island de glijbaan in kwestie aanvankelijk gewoon te heropenen voor publiek.



Klacht

Toen er meer verontrustende details over de gebeurtenissen naar buiten kwamen, werd de attractie alsnog buiten gebruik gesteld. "We nemen de verschillende incidenten zeer serieus", laat de directie weten in een verklaring. "De veiligheid van onze gasten is onze topprioriteit." Beide slachtoffers hebben een officiële klacht ingediend. Volgens hen is de glijbaan gevaarlijk en onveilig.