Planète Sauvage

Drie medewerkers van Franse dierentuin gewond na aanval door jak

In een Frans dierenpark zijn drie verzorgers gewond geraakt bij een aanval door een jak. Eén medewerker liep daarbij zware verwondingen op. Het ongeluk vond donderdagochtend plaats in dierentuin Planète Sauvage, gelegen in de West-Franse gemeente Port-Saint-Père.



Een jak, ook wel bromrund genoemd, is een rundersoort uit Centraal-Azië. De dieren kunnen bijna 600 kilo wegen. Personeelsleden waren bezig om twee jaks klaar te maken voor een transport naar een andere dierentuin. Eén van de twee dieren werd daarbij agressief.

Een 62-jarige man raakte zwaargewond bij de aanval: de jak raakte hem in zijn buik. Bij twee andere mannen van 31 en 59 jaar was sprake van lichte verwondingen. Alle drie de slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



Risico

Er lopen inmiddels twee onafhankelijke onderzoeken naar de toedracht van het incident. De directie van Planète Sauvage benadrukt dat er altijd een risico bestaat bij het werken met dieren, zelfs als alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Vanwege het voorval is de verhuizing van de twee jaks opgeschort.