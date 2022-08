Plopsaqua Landen-Hannuit

Plopsa doet oproep aan ouders: laat kinderen niet alleen in waterpark

De directie van Plopsa vraagt ouders om jonge kinderen niet alleen te laten zwemmen. Aanleiding is een incident in het Belgische waterpark Plopsaqua Landen-Hannuit. Daar moest onlangs een jongen gereanimeerd worden nadat hij bijna was verdronken.



Het incident vond al plaats op vrijdag 22 juli, maar het bericht kwam pas afgelopen week naar buiten. Volgens Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof ontstaan dergelijke situaties vaak door toedoen van nonchalante volwassenen. Dat vertelt hij in gesprek met publieke omroep RTBF.

Plopsaqua Landen-Hannuit opende iets meer dan een jaar geleden. Sindsdien vonden er al meerdere incidenten plaats. Verschillende personen raakten gewond en één man overleed nadat hij bewusteloos uit het water werd gehaald. In september vorig jaar werd ook al een kind van de verdrinkingsdood gered. Van den Kerkhof denkt echter niet dat Plopsaqua gevaarlijker is dan andere waterparken, of het strand.



Uit het oog verliezen

"We hebben niet meer of minder incidenten. Maar we hebben wel regelmatig problemen met ouders en begeleiders die hun kinderen uit het oog verliezen. Dat is gevaarlijk, zoals dat thuis en op het strand ook gevaarlijk is." Hij roept volwassenen dan ook op om zwemmende kinderen beter in de gaten te houden.



Plopsaqua zou in ieder geval beschikken over voldoende badmeesters. "Het aantal aanwezige redders wordt bepaald door het aantal bezoekers. Bij vijfhonderd mensen in het gebouw zijn er bijvoorbeeld vijf tot zeven badmeesters. Bij duizend bezoekers zijn dat er twee keer zo veel. Maar badmeesters zijn geen kinderoppassers, het zijn mensen die helpen als er iets aan de hand is."