Attractiepark Toverland

Toverland presenteert twee nieuwe nachogerechten van Willy Nacho

In Toverland zijn sinds kort verschillende nieuwe nachogerechten verkrijgbaar. Daarvoor ging het Limburgse attractiepark in zee met de gespecialiseerde leverancier Willy Nacho. Bij horecalocatie Mañana in entreegebied Port Laguna staan nu loaded nacho's op het menu.



Bezoekers kunnen kiezen voor Sunny Tomato (6,75 euro) of Laguna Cheese (7,75 euro). Sunny Tomato bestaat uit nacho's met reguliere salsa, tomatensalsa, zure room en chipotlesaus. Bij Laguna Cheese worden de nacho's overgoten met kaasdip, jalapeño's, barbecuesaus en tomatensalsa.

"De varianten zijn ontwikkeld door Toverland, in samenwerking met Willy Nacho", vertelt een woordvoerder. Op een reclamebord wordt de merknaam van het externe bedrijf expliciet vermeld.



Donuts

De lekkernijen zijn te bestellen bij een balie aan de kant van themagebied Ithaka. De rest van het aanbod van Mañana blijft ongewijzigd: hongerige bezoekers kunnen op de andere uitgifteplekken nog gewoon terecht voor koffie, donuts, friet en snacks.