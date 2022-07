Blackpool Pleasure Beach

Engels pretpark: 'Achtbanen zijn officieel beter dan seks'

Je kunt beter een ritje in een achtbaan maken dan de liefde bedrijven. Dat beweert althans het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach. In een bericht op social media, ter gelegenheid van National Orgasm Day, meldt het attractiepark dat het berijden van rollercoasters "officieel beter dan seks" is.



Dat baseren de Britten op de hartslag die wordt bereikt tijdens de daad, in vergelijking met de hartslag die je ervaart in een achtbaan met de suggestieve naam The Big One. "Gegevens over hartslagen laten zien dat The Big One een orgasme overtreft", valt te lezen op de officiële Facebook-, Instagram- en Twitter-accounts van Pleasure Beach.

"148 hartslagen per minuut in vergelijking met de gemiddeld 117 hartslagen per minuut tijdens seks: het is een feit dat achtbanen je hart sneller laten kloppen." Bij de publicaties staan foto's van euforische mannen en vrouwen die een hoogtepunt lijken te bereiken. Opvallend genoeg heeft men de reactiemogelijkheid overal uitgeschakeld.



Topsnelheid

The Big One, geopend in 1994, is volgens het park 1675 meter lang en ruim 71 meter hoog. De topsnelheid zou bijna 137 kilometer per uur bedragen. National Orgasm Day werd in 2007 geïntroduceerd in Brazilië. Tegenwoordig staat de themadag jaarlijks op de kalender in onder meer Groot-Brittannië, Australië, de Verenigde Staten en Canada.