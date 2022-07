Disneyland Paris

Disneyland Paris is gestopt met de omroep 'dames en heren, jongens en meisjes'

De omroepberichten in Disneyland Paris zijn niet langer genderspecifiek. Voorheen werden bijvoorbeeld shows en parades steevast aangekondigd met de Franse zin "mesdames et messieurs, et vous les enfants", gevolgd door de Engelse vertaling "ladies and gentlemen, boys and girls". Die zinnen zijn anno 2022 niet meer te horen in het Europese Disney-resort.



Disneyland Paris volgt daarmee het voorbeeld van de Amerikaanse Disney-parken, waar de aankondigingen al in de zomer van 2021 werden gewijzigd. Daar gebruikt men nu de algemene term "dreamers of all ages". In Disneyland Paris klinkt tegenwoordig "chers amis" in het Frans en "dear friends" in het Engels.

Het schrappen van de oude termen gebeurde al enkele maanden geleden, maar er werd nooit ruchtbaarheid aan gegeven. De verandering is onderdeel van een beleid dat inclusiviteit en diversiteit moet promoten. Disney wil voorkomen dat bezoekers die zich geen man of vrouw voelen niet aangesproken voelen.



Nederlands

In het verleden klonken de aankondigingen voor parades en avondspektakels ook in het Spaans, Italiaans, Duits en Nederlands. Nu worden die buitenlandse vertalingen alleen nog gebruikt voor het openen en sluiten van de parken. Daarvoor is nog geen nieuwe versie opgenomen: de zin "dames en heren, jongens en meisjes" is in alle talen simpelweg weggeknipt.



Dj Michiel Veenstra was verantwoordelijk voor de Nederlandse stem. Voor de andere voice-overs doet Disneyland Paris een beroep op de Franse stemacteur Olivier Constantin en Disney-projectmanager Claire Jenkins.