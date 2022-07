Artis

Artis vernieuwt voormalig Kamelenveld: nieuwe dieren verkennen verblijf

Het voormalige Kamelenveld van Artis wordt weer bewoond. Voortaan is het verblijf bij de hoofdingang van de Amsterdamse dierentuin een onderkomen voor algazellen, een antilopesoort die in het wild al jaren is uitgestorven. Bij het ontwerpen van het gebied liet het dierenpark zich inspireren door de vroegere leefomgeving van de algazelle in Noord-Afrika.



Afgelopen woensdag mochten de dieren het veld voor het eerst verkennen. "Ze lieten geen centimeter onbenut", laat Artis weten. "Er werd gedraafd, gegaloppeerd en er werden de mooiste bokkensprongen vertoond." Videobeelden laten zien hoe de ontdekkingstocht verliep.

Op het oude Kamelenveld leefden meer dan tachtig jaar kamelen. De laatste kameel van Artis stierf in januari. Vervolgens werd gestart met een verbouwing. Daarbij bleven de gebouwen op het veld overeind staan. De inrichting van de weide, inclusief de beplanting, werd wel aangepast. Ook is een nieuwe educatieve ruimte ontwikkeld.