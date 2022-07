Boudewijn Seapark

Dolfijnenshow in Brugge stilgelegd na protestactie Vegan Strike Group

De dolfijnenshow van Boudewijn Seapark in Brugge is zaterdagmiddag stilgelegd vanwege een protestactie. Twee dierenactivisten van de Vegan Strike Group sprongen in het grote bassin in de showarena, waar op dat moment de productie EchoMaris bezig was. Vervolgens stopte de voorstelling en moest het publiek de zaal verlaten.



Het doel was om toeschouwers ervan bewust te maken dat dieren geen clowns zijn die circusachtige kunstjes zouden moeten doen, vertelt voorman Peter Janssen in een Engelstalige video die hij op Facebook plaatste. "Er zijn natuurlijk veel kinderen, dus ouders zullen moeten uitleggen waarom we dit doen."

Het incident in het Belgische attractie- en dierenpark vond even na 16.30 uur plaats. De politie heeft de activisten op verzoek van het management van het terrein verwijderd. Na een korte pauze kon de show rond 17.00 uur weer hervat worden, dit keer zonder onderbrekingen.



Zoo Antwerpen

De Vegan Strike Group komt regelmatig in het nieuws vanwege het verstoren van shows in dolfinaria over de hele wereld, waaronder in het Dolfinarium in Harderwijk. Enkele jaren geleden sloeg de groep ook al toe bij een zeeleeuwenshow in Zoo Antwerpen. Paardenvoorstelling Raveleijn in de Efteling was eveneens een doelwit.