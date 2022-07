Leveranciers

Bekende leverancier van animatronics stopt er na 78 jaar mee

Een bekende fabrikant van animatronics houdt op te bestaan. Het Duitse bedrijf Heimotion produceerde decennialang bewegende figuren voor pretparken. Na jaren van financiële problemen gooit de directie de handdoek in de ring. Dat blijkt uit een mededeling op de website van de leverancier.



Heimotion, dat eerder simpelweg Heimo heette, werd opgericht in 1944. De firma leverde decorstukken en figuren voor attracties in onder andere Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet, Sprookjeswonderland Enkhuizen, Bobbejaanland, Bellewaerde Park, Phantasialand, Europa-Park en Isla Mágica. Bovendien was er een link met de Efteling.

Heimotion was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de decors in de interactieve darkride Discovery Club (1999) in Avonturenpark Hellendoorn en boottocht Wild West Adventure (2000) in Attractiepark Slagharen. Drievliet-bezoekers komen interactieve Heimotion-dieren tegen in Old Macdonald's Farm.



King Kong

Phantasialand schakelde het bedrijf in voor de bouw van de Chinese spooktrein Geister Rikscha (1981). Europa-Park deed een beroep op de firma voor spookhuis Geisterschloss (1982) en darkride Arthur (2014). De brullende aap King Kong in Bobbejaanland (2009) is eveneens een Heimotion-product.



Voor de Efteling verzorgde Heimo de bewegingstechniek van de honderden poppen in Carnaval Festival (1984). De meest geavanceerde figuren in de attractie - de Japanse sumoworstelaars, de Chinese draak en de Afrikaanse gorilla - werden zelfs volledig door Heimo geproduceerd. Overigens heeft wijlen Efteling-ontwerper Ton van de Ven eind jaren zestig drieënhalf jaar voor Heimo gewerkt.



Loyaliteit

"Beste klanten en zakenpartners, we stoppen onze activiteiten op 31 juli 2022", staat in een korte verklaring die Heimotion naar buiten heeft gebracht. "Bedankt voor jullie loyaliteit en de prettige samenwerkingen door de jaren heen!" De boodschap is ondertekend door "uw Heimotion-team".



Heimotion kwam al in 2010 in financiële moeilijkheden. In 2019 en 2020 ging het opnieuw financieel slecht. De leverancier maakte meermaals een doorstart. Nu lijkt het einde definitief te zijn. Eén van de laatst opgeleverde projecten was het inrichten van de darkride Hotel Transylvania (2021) in het overdekte Russische pretpark Dream Island.