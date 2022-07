Avonturenpark Hellendoorn

Zomeravonden in Avonturenpark Hellendoorn dit jaar zonder vuurwerk

Avonturenpark Hellendoorn moet deze zomer het vuurwerk missen. Normaal gesproken worden de avondopenstellingen in het zomerseizoen, de zogenoemde Zinderende Zomeravonden, afgesloten met een vuurwerkshow. Vanwege de droogte kan dat dit jaar niet doorgaan.



"In verband met extreme droogte hebben wij geen toestemming gekregen voor het organiseren van onze vuurwerkshow om 21.45 uur", laat het Overijsselse pretpark weten. Het is zo droog dat het risico op brand te groot zou zijn. Hellendoorn ligt in een bosrijke omgeving.

Het park is nog op zoek geweest naar een alternatief, blijkt uit een bericht van de directie op LinkedIn. Tot nu toe is er echter geen vervanger gepresenteerd.



Kinderdisco

De eerste Zinderende Zomeravond vond afgelopen woensdag plaats. Ook op de woensdagen 3, 10 en 17 augustus blijft Hellendoorn nog geopend tot 22.00 uur. Op het programma staan meet-and-greets, een kinderdisco en een stuntshow. De attracties in Dreumesland sluiten om 19.00 uur. Overige attracties gaan om 21.30 uur dicht, een half uur voor sluitingstijd.