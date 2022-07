Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen voegt actiefoto toe aan achtbaan Tweestryd

Tweestryd, de achtbaan van Wildlands Adventure Zoo Emmen, is uitgerust met een actiefoto. Voortaan worden bezoekers gefotografeerd tijdens een ritje in de dubbele boomerang coaster. Bij de uitgang kunnen ze de afbeelding vervolgens digitaal aanschaffen.



Daarvoor zijn schermen met betaalautomaten opgehangen. Voor 3 euro kan een foto naar een e-mailadres naar keuze verstuurd worden. Op een later moment moet het ook mogelijk zijn om een actiefoto ter plaatse te laten printen, vertelt een Wildlands-woordvoerster aan Looopings.

De attractie, gelegen in parkdeel Serenga, bestaat uit twee doodlopende banen van 20 meter hoog en bijna 223 meter lang. Een trein legt het traject vooruit en achteruit af. De topsnelheid bedraagt 60 kilometer per uur. Tweestryd opende in 2018.