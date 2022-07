Efteling

Video: creatieve fan maakt replica van nostalgisch Efteling-bord

Efteling-liefhebber Emiel Schaap laat zien hoe hij een replica heeft geproduceerd van een bekend Efteling-bord. De creatieve Limburger besloot het naambord van uitgiftepunt de Smulpaap op het Anton Pieckplein tot in detail na te maken. In een driedelige YouTube-serie neemt hij kijkers stap voor stap mee in dat proces.



De laatste aflevering, die ruim twintig minuten duurt, verscheen vrijdag. Daarin is het eindresultaat van het bijzondere hobbyproject te zien. Schaap, woonachtig in Venray, legt uit wat voor verfsoorten en schildertechnieken hij gebruikt om het bord zo authentiek mogelijk te laten ogen. Het nostalgische decorstuk, gemaakt van mdf-platen en houten paaltjes, is 1 meter hoog en 1,8 meter breed.

In het dagelijks leven is Schaap verpleegkundige. De Efteling-fan deelt op zijn YouTube-kanaal regelmatig tutorials die kijkers leren hoe bekende gebouwen en personages uit attractieparken als de Efteling getekend worden. Nu ging hij een stap verder door daadwerkelijk een groot bord te maken, bedoeld voor in de tuin.



Verbouwing

De Smulpaap opende in 1961, naar een ontwerp van Anton Pieck. Eind 2002 werd het bouwwerk gesloopt als onderdeel van een grote verbouwing van het Anton Pieckplein, onder leiding van Michel den Dulk. Hij ontwierp een nieuwe versie van het Smulpaap-bord, gebaseerd op het origineel van Pieck. Dat hangt tot op de dag van vandaag in de Efteling.