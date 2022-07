Kermis

NS-conducteur gaat viral met video van kermisomroep in trein

Een video van een conducteur die treinreizigers verrast met een heuse kermisomroep is afgelopen week viral gegaan op internet. Ter gelegenheid van de Tilburgse kermis besloot NS-conducteur Antoine Becks bij aankomst op station Tilburg een kermisomroeper te imiteren. Inmiddels zijn de beelden al honderdduizenden keren bekeken.



Becks begon zijn omroep met de klassieke attention-kermisjingle. Daarna kondigt hij de volgende stop aan, "thuisplaats van de grootste kermis van de Benelux". "U kunt hier overstappen op de botsauto's, de zweefmolen, de draaimolen, maar u kunt ook kaartjes kopen voor de volgende rit, er zijn nog vrije plaatsen in deze trein. Meemaken, erbij zijn, komt u maar. Dit is station Tilburg."

Becks is zelf een groot kermisliefhebber, vertelt hij in gesprek met Kermis FM. Hij werkte 25 jaar lang op de kermis. "Ik was bijna elk jaar in Tilburg. Vanwege dat kermisverleden dacht ik: ik moet toch hier stoppen met mijn treintje, laten we eens gek doen." De NS-medewerker verzond het filmpje naar enkele vrienden. Zij besloten de video door te sturen naar website Dumpert. Zo kwam de bal aan het rollen.



Mop

Op het filmpje lijkt het alsof de trein achteruit rijdt. Dat komt omdat Becks zijn omroep deed vanuit de achterste cabine, waar geen machinist zat. Hij is overigens niet van plan om zijn kermisstem vaker van stal te halen: dan zou de lol er volgens hem al snel af zijn. "Een mop moet je maar één keer vertellen."