Kinderpretpark Julianatoren

Journalist verbijsterd tijdens bezoek aan Julianatoren: 'Lelijkste plek op aarde'

Journalist, schrijver en podcastmaker Ernst-Jan Pfauth bewaart geen fijne herinneringen aan zijn bezoek aan pretpark Julianatoren in Apeldoorn. Hij was onlangs in het Gelderse attractiepark op verzoek van zijn zoon. Pfauth verwachtte een soort kleine versie van de Efteling, maar kwam naar eigen zeggen terecht in "de hel".



Dat vertelt hij in een aflevering van Een Podcast Over Media, de podcast die hij maakt met ondernemer en techexpert Alexander Klöpping. Pfauth zegt een groot liefhebber te zijn van de Efteling. "Ik vind dat we onszelf daar best wel een mooi schouderklopje voor mogen geven als Nederlanders. Echt prima surrogaat-Disney. Nationaal erfgoed. Lang leve Anton Pieck. Chapeau."

Toen zijn zoon voorstelde om eens naar Julianatoren te gaan, verwachtte hij iets vergelijkbaars. "Ik ging daarheen, ik dacht: nou, dit wordt weer een leuk kinderpretpark. Een beetje sentiment, een beetje illusie. Ik loop dat park in... Het is denk ik de lelijkste plek op aarde."



Afschuwelijke plek

Pfauth, mede-oprichter van het journalistieke platform De Correspondent, wist niet wat hij zag. "Het is zo afschuwelijk. Ik had een prachtige oude, monumentale toren verwacht. En dan hebben ze er allemaal lelijke shit tegenaan gegooid. Ik vond het zo'n afschuwelijke plek."



Het Julianatoren-restaurant was volgens de podcastmaker "het toppunt", vanwege "een soort AliExpress-prints van Disney". "Met allemaal heel lelijk geschilderde Donald Ducks, omdat ze nog iets van de glow van Disney proberen te importeren." Achteraf gezien geeft de journalist toe dat hij verkeerde verwachtingen had.



Wondere wereld

Klöpping wijst hem erop dat hij beter een soort uit de kluiten gewassen kermis had kunnen verwachten. "Ja, als ik er zo was heengegaan!", reageert Pfauth. "Ik dacht, ik ga weer zo'n wondere wereld in. Misschien is het wel helemaal niet zo lelijk, maar in mijn gedachten was het echt JT Cinema all over again."



Overigens was de kroost van Pfauth wél tevreden over Julianatoren. "Die willen weer terug." Recente afleveringen van Een Podcast Over Media zijn momenteel alleen te beluisteren via de betaalde podcastapp Podimo.