Efteling

Stoomtrein Efteling tegenwoordig later open en eerder dicht

De Efteling hanteert sinds kort afwijkende openingstijden voor de Stoomtrein. Het attractiepark is de rest van het hoogseizoen geopend van 10.00 tot 22.00 uur, maar de trein gaat later open én eerder dicht. Bezoekers kunnen momenteel een ritje maken tussen 11.30 en 21.00 uur.



Er is geen sprake van een bezuinigingsmaatregel of een personeelstekort: de aangepaste openingstijden hebben een technische oorzaak. Twee van de drie operationele stoomtreinen, Aagje en Trijntje, staan namelijk stil. Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

"We wachten op een onderdeel dat voorlopig niet geleverd kan worden", legt de voorlichter uit. Daarom is momenteel alleen de trein Moortje in gebruik. "Een stoomlocomotief heeft twaalf tot dertien uur afkoeltijd nodig voordat we ze weer kunnen gebruiken." Om die reden zijn de openingsuren wat aangepast.



Wachttijd

Het uitvallen van de twee treinen heeft ook gevolgen voor de wachttijd. Die kan op drukke dagen behoorlijk oplopen. De Stoomtrein, volmondig Efteling Stoomtrein Maatschappij, rijdt al sinds 1969 rondjes door het park. Er zijn anno 2022 twee stations: in de gebieden Marerijk en Ruigrijk.