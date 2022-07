World of Dinos

World of Dinos duikt deze zomer op in Utrecht en Eindhoven

Dino-attractie World of Dinos is weer te bezoeken. Liefhebbers van dinosaurussen kunnen deze zomer terecht op twee verschillende plekken: de dino-expositie met levensgrote animatronics werd zowel opgebouwd in Utrecht als in Eindhoven.



In Utrecht is World of Dinos van zaterdag 2 juli tot en met zondag 7 augustus te vinden in de Jaarbeurs. Het Klokgebouw in Eindhoven huisvest de dino's van zaterdag 16 juli tot en met zondag 28 augustus.

Volwassenen betalen 21,50 euro voor een kaartje. Een kinderticket kost 19,50 euro. World of Dinos is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De entree sluit steeds om 14.00 uur.



Educatief

Vorig jaar kwam de educatieve trekpleister van Hillenaar Events naar Den Bosch en Den Haag. In februari 2022 vond de expositie nog plaats in Amsterdam. De wintereditie in Utrecht moest geannuleerd worden vanwege de toen geldende coronaregels.