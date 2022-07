Disneyland Paris

Amerikaan schrikt van ongepast bericht van medewerker Disneyland Paris

Een Amerikaanse Disney-fan is in shock na privé-contact met een medewerker van Disneyland Paris. Christopher Martin beschrijft op zijn openbare Facebook-profiel hoe hij onlangs benaderd werd door een Disney-personeelslid die zag dat hij een trip naar Parijs had geboekt. Het gesprek begon vriendelijk, maar nam na een tijdje een opmerkelijke wending.



De medewerker in kwestie leek in eerste instantie behulpzaam en beleefd, aldus Martin. "Uit zijn profiel bleek wel dat het een prominente cast member was. Hij had foto's waarop hij poseerde met Josh D'Amaro en andere hoge piefen." D'Amaro is directielid bij The Walt Disney Company in de Verenigde Staten. De werknemer hielp de Amerikaanse toerist in privéberichten met vragen over zijn boeking.

"Vervolgens deelde hij wat nieuwtjes en updates. Maar toen stuurde hij me een foto waarop hij zichzelf blootgeeft." Martin schrok zich rot van de naaktfoto. "Ik heb contact opgenomen met Disney omdat ik bang ben dat hij naar onze kamer komt."



Overgeplaatst

Een Disney-manager bood de Amerikaan een dag later telefonisch excuses aan voor de situatie. "De vrouw vertelde dat zelfs de directeur geïnformeerd is en dat het intern wordt opgelost. Ze vertelde dat alles goedkomt." Ter compensatie zijn Martin en zijn vrouw overgeplaatst naar het luxe Marvel-hotel van Disneyland Paris.



Daar kan de vakantieganger wel mee leven. "Heel aardig om te doen. We zijn echt dankbaar en in extase, we mogen zelfs Spider-Man ontmoeten!" De Disney-medewerker die over de schreef ging, heeft inmiddels zijn Facebook-profiel verwijderd. Het is niet duidelijk of hij de afbeelding met opzet stuurde. Ook is niet bekend of hij zijn baan mag houden. De communicatieafdeling van Disneyland Paris heeft op die vragen nog geen antwoord gegeven.