Plotseling een nieuwe attractie op de Tilburgse kermis: Power Surge pakt laatste dagen mee

Op de grootste kermis van de Benelux heeft een wisseltruc plaatsgevonden. Bezoekers van de Tilburgse kermis kunnen sinds enkele dagen een ritje maken in de thrillride Power Surge. De heftige attractie werd in de nacht van woensdag op donderdag opgebouwd op het terrein.



Sinds donderdagmiddag is Power Surge in bedrijf. De attractie van exploitant Vallentgoed vervangt Zauber der Phantasie, een overdekt parcours met autootjes. De Duitse kinderattractie bleek niet te beschikken over de juiste papieren om in Nederland te kunnen draaien.

Daarop ging de organisatie op zoek naar een vervanger voor de open plek op de Besterdring, met succes. Power Surge kan op die manier nog het laatste weekend van het evenement meepakken. De Tilburgse kermis, die vorige week vrijdag van start ging, duurt nog tot en met zondag 31 juli.



Power Surge komt uit de fabriek van de Italiaanse firma Zamperla. De attractie bestaat uit een 16 meter hoge molen met zes draaiende armen waar steeds twee tollende gondels aan bevestigd zijn. In april vond de première plaats op de kermis in Den Haag.