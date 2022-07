Attractiepark Toverland

Omgekeerde vlaggen bij Toverland: attractiepark maakt melding bij provincie

Op de weg richting Toverland zijn vorige week meerdere omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Deelnemers aan de boerenprotesten maakten de vlaggen vast aan verschillende lantaarnpalen. Daarnaast werd er een vlag bevestigd aan de grote Toverland-toren op de rotonde naast het park.



Op palen met Toverland-vaandels, die langs de weg richting de parkeerplaats staan, zijn bovendien stickers geplakt met de omgekeerde vlag en de tekst 'No farmers no food'. Een woordvoerder benadrukt dat het Limburgse attractiepark niet zelf verantwoordelijk is voor de protestactie.

"Met betrekking tot de boerenprotesten die spelen in Nederland neemt Toverland geen standpunt in", legt de voorlichter uit. "Het beheer van deze weg valt onder de provincie en daar hebben we een melding gemaakt."



Verward

In principe laat Toverland het weghalen van de vlaggen aan de wegbeheerder over. "Maar mochten we zelf de mogelijkheid zien om een politieke uiting - die verward kan worden met een uiting van Toverland - te verwijderen, dan kunnen we ook besluiten om dit te doen, mits op een veilige manier. We bekijken dit echter per moment en situatie."



Op veel plekken in Nederland verschenen de afgelopen weken omgekeerde vlaggen, als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Daarnaast worden regelmatig wegen afgesloten en dumpen actievoerders afval. Niet elk pretpark stelt zich neutraal op: Speelpark Oud Valkeveen in Noord-Holland liet onlangs weten de boerenopstand volledig te steunen.