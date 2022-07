Walibi Holland

Boomerang coaster Walibi Holland vastgelopen: karretjes worden van de baan getakeld

Speed of Sound, de boomerang coaster van Walibi Holland, is donderdag vastgelopen tijdens een ritje. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam de achtbaantrein halverwege de baan stil te staan, tussen de cobra roll en de looping. Een woordvoerder spreekt over een "technische storing".



In eerste instantie zaten bezoekers een tijdje vast op de tweede kettinglift. Het was de bedoeling om de trein onderaan de lift tot stilstand te brengen, zodat de passagiers daar konden uitstappen. Dat lukte niet: de trein werd niet afgeremd, maar er was ook niet genoeg snelheid om het volledige parcours af te maken.

Na een tijdje heen en weer schommelen tussen twee inversies kwam de trein daar stil te staan en kon de evacuatie alsnog plaatsvinden. Vervolgens kon het gevaarte geen kant meer op: op die plek is immers geen sprake van wielen of een ketting.



Kraanwagen

Voor Walibi zat er niets anders op dan het demonteren van de trein. Alle karretjes worden vanmiddag één voor één van de baan getakeld met behulp van een kraanwagen. Als dat gebeurd is, worden ze op een andere plaats weer terug op de rail gezet en vastgemaakt. Na een grondige inspectie kan de attractie weer in bedrijf worden genomen.



Walibi durft nog niet met zekerheid te zeggen wanneer Speed of Sound weer operationeel zal zijn. Op dit moment zijn ook thrillride Blast en rondrit Walibi Express buiten gebruik vanwege technische problemen. Waterbaan Splash Battle is dicht naar aanleiding van een ongeluk met een medewerkster.