Europa-Park

Massale ruzie in hotel Europa-Park: lobby ontruimd vanwege pepperspray

In één van de themahotels van Europa-Park zijn donderdagmiddag meerdere jongeren met elkaar op de vuist gegaan. Een ruzie in viersterrenhotel Colosseo ontaardde in een massale vechtpartij, waarbij ook met pepperspray werd gespoten. Twee personen raakten gewond, zo meldt de politie.



Daarnaast kregen 25 personen, die niet direct bij het conflict betrokken waren, last van hun ogen en luchtwegen. Alle slachtoffers moesten ter plekke behandeld worden door opgeroepen hulpdiensten. Na het incident werd de lobby van het hotel ontruimd. Ook zijn de kamers gelucht.

Het voorval vond rond 17.00 uur plaats. Volgens de politie is de aanleiding nog niet duidelijk. Toegesnelde agenten hebben de persoonsgegevens van de betrokkenen jongeren genoteerd. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Duitse pretpark geeft zelf geen commentaar op de gebeurtenis.