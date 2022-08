Walibi Belgium

Meisje (13) klaagt over helse pijn na achtbaan Walibi Belgium: 'Rijp voor de sloop'

Een Nederlands gezin kijkt terug op een vervelend moment in Walibi Belgium. Daniël Zuidema ging afgelopen maand met zijn vrouw en hun 13-jarige dochter naar het Belgische pretpark. Dat beviel goed, totdat de houten achtbaan Weerwolf aan de beurt kwam. Het ritje in de rollercoaster was zo pijnlijk dat het tienermeisje zich na afloop heeft gemeld bij het ziekenhuis.



"We zijn alle drie gek van houten achtbanen, dus we hadden er onwijs veel zin in", vertelt vader Zuidema aan Looopings. "In de rij maakten we nog een vrolijke groepsfoto. Mijn dochter en vrouw zaten in het tweede karretje, op de tweede rij. Bij de eerste afdaling ging het gelijk al mis: de trein was zo hevig aan het schudden dat we ons vast moeten grijpen aan de beugel."

Door het enorme stuiteren ging de beugel alsmaar strakker zitten. "Dat zorgde voor hevige pijn bij mijn dochter." Zuidema is naar eigen zeggen wel wat gewend. "Ik ken de reputatie van houten achtbanen, maar zelfs de beruchte Bandit in Movie Park Germany is soepel vergeleken met deze Weerwolf. Het is echt brandhout, rijp voor de sloop."



Tranen

Het bezoek vond plaats op zondag 24 juli. "Halverwege de rit zat de beugel bij mijn dochter zo strak dat ze moeite had met ademhalen. Na afloop stonden de tranen in haar ogen en riep ze dat ze heel veel pijn had. Het personeel heeft zich niet bekommerd om mijn dochter: medewerkers maakten duidelijk dat we uit moesten stappen om ruimte te maken voor de volgende slachtoffers."



Door de pijnlijke rit werd het dagje Walibi Belgium flink verziekt, zegt Zuidema. Het voorval kreeg ook nog een staartje, want een dag later werd het meisje wakker met helse pijn. Na twee controles bij de huisarts bleek er sprake te zijn van inwendige kneuzingen. "In eerste instantie dacht de arts aan een blindedarmontsteking."



Echo

Er is afgelopen donderdag voor de zekerheid ook een echo gemaakt in het ziekenhuis. Nu gaat het naar omstandigheden goed. "Als ze rustig doet, heeft ze bijna geen pijn, maar de pijn komt weer opzetten zodra ze zich inspant. En dat allemaal door een ritje in een achtbaan." Zuidema vindt het tijd worden dat Walibi de coaster afbreekt of grondig opknapt. "Want dit kan zo niet langer. Je gaat in een achtbaan voor je plezier."



Weerwolf - Loup-Garou in het Frans - opende 21 jaar geleden, in 2001. Het is één van de weinige houten achtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma. In zusterpark Walibi Holland stond oorspronkelijk ook een houten achtbaan van Vekoma: Robin Hood. Die is eind 2018 gesloten voor een ombouw tot een soepele hybrid coaster, met een stalen rail.



Opknapbeurt

Looopings heeft een woordvoerster van Walibi gevraagd of er vaker klachten komen over het ritcomfort Weerwolf en of er plannen zijn om iets aan de problematiek te doen, bijvoorbeeld middels een grote opknapbeurt. Daar geeft de voorlichtster geen inhoudelijk antwoord op. Wel laat ze weten dat Walibi bezoekers graag "een ongelofelijke dag vol pret en sensationele ervaringen" aanbiedt.



"We vinden het ontzettend jammer dat dit gezin geen leuke dag in ons park heeft beleefd. We zijn echter opgelucht te horen dat het jonge meisje het nu goed stelt. Na een intern onderzoek bij onze EHBO-, veiligheids- en klachtendienst kunnen we geen informatie terugvinden over de desbetreffende klacht. We betreuren het dan ook dat we hier via de pers van op de hoogte worden gesteld." Zuidema geeft aan nog een klacht te zullen indienen: de bezoekjes aan de dokter en het ziekenhuis kregen de afgelopen week voorrang.