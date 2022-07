Mini-Europe

Stukje Oekraïne toegevoegd aan Brussels miniatuurpark Mini-Europe

Miniatuurpark Mini-Europe in Brussel heeft een stukje Oekraïne toegevoegd. In principe toont het Belgische park alleen gebouwen uit landen binnen de Europese Unie, plus Groot-Brittannië. Voor Oekraïne, dat al maanden verwikkeld is in een bloederige oorlog met Rusland, wordt een uitzondering gemaakt.



Oekraïne is sinds kort kandidaat-lid van de Europese Unie. Ter gelegenheid daarvan creëerde Mini-Europe een schaalmodel van het Onafhankelijkheidsmonument uit hoofdstad Kiev. "Het symboliseert de solidariteitsbeweging van Europeanen naar Oekraïners", laat de Belgische trekpleister weten.

De onthulling vond dinsdag plaats in het bijzijn van leden van de Oekraïense ambassade in Brussel. Bij het monument staan poppetjes met Europese en Oekraïense vlaggen in hun handen. Op een podium schudden miniatuurversies van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, elkaar de hand.



Vluchtelingen

Daarmee is Oekraïne het eerste land in Mini-Europe dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Europese Unie. Twee andere miniatuurtaferelen tonen Oekraïense vluchtelingen die aankomen bij de Poolse grens en een konvooi met noodhulp dat onderweg is naar Oekraïne.