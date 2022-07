Efteling: Danse Macabre

Erfgoedvereniging blijft proberen om Spookslot in de Efteling te redden: 'Al is het kort dag'

Sommige belangenclubs blijven proberen om de sloop van het Spookslot in de Efteling tegen te houden. Met nog minder dan zes weken tot de definitieve sluiting is een erfgoedvereniging nog altijd druk bezig om de gemeente Loon op Zand ervan te overtuigen het spookkasteel een monumentale status te geven. Het Cuypersgenootschap hoopt dat de beslissing daarover op tijd komt, zodat de attractie moet blijven staan.



Over het verdwijnen van het Spookslot was eerder dit jaar veel te doen. Efteling-fans en erfgoedverenigingen stonden op hun achterste benen toen bekend werd dat de 44 jaar oude attractie het veld moet ruimen. Nu het nieuws wat is ingedaald en duidelijk is geworden dat het attractiepark wederom een griezelattractie neerzet in de stijl van het Spookslot, is de storm grotendeels gaan liggen.

Het Cuypersgenootschap legt zich er echter niet bij neer. De stichting diende een verzoek in bij de gemeente om het Spookslot aan te wijzen als gemeentelijk monument. Ondertussen nadert de sloop met rasse schreden. "We hopen het nog te voorkomen, al is het kort dag", vertelt secretaris Leo Dubbelaar aan de DPG-regiokranten.



Commissie

Een gemeentelijke commissie moet zich over het verzoek buigen, maar die komt pas eind augustus weer bij elkaar. Dan volgt er een advies aan burgemeester en wethouders, die een definitief besluit nemen. Ze mogen het advies dus ook naast zich neerleggen. Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand staat bekend als een groot Efteling-liefhebber.



De aanvraag wed al een tijd geleden ingediend, maar de gemeente vroeg om een aanvullende onderbouwing. "Deze is vorige week ingediend", aldus Dubbelaar. De erfgoedvereniging spreekt daarin over een "fataal verlies". "Het Spookslot is een uiterst markant voorbeeld van architectuur gericht op een bijbehorende verhaallijn."



Kansen

Dubbelaar schat zijn kansen bij de gemeente zelf op fiftyfifty. "Het is nu eenmaal geen alledaags gebouw." Wat als er straks toch niets mee gedaan wordt? "We beraden ons dan op verdere stappen." De rechtbank inschakelen voor een voorlopige voorziening noemt de secretaris "het allerlaatste middel".



Na de sluiting van het Spookslot op zondag 4 september gaat niet onmiddellijk de sloopkogel in het gebouw. Eerst zorgt de Efteling ervoor dat decorstukken die bewaard moeten blijven, veiliggesteld worden. Daarna kan de afbraak beginnen en is er geen weg meer terug.