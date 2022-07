Prater

19-jarige bezoeker valt uit attractie in Oostenrijks pretpark

Een man van 19 jaar is overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij in Oostenrijk uit een attractie viel. Hij stond op tijdens een ritje in de Tagada van pretpark Prater, gelegen in hoofdstad Wenen. Toen de bezoeker zijn evenwicht verloor, viel hij naar beneden.



De Tagada bestaat uit een ronde bank zonder veiligheidsbeugels. Tijdens de rit draait de schijf rond en schommelt het platform op en neer. Hoewel het eigenlijk verplicht is om te blijven zitten, staan op YouTube talloze filmpjes van mensen die er een sport van maken om toch op te staan.

Sterker nog: voor veel bezoekers is dat juíst de aantrekkingskracht van de centrifugerende molen. De eigenaar van de attractie laat aan landelijke media weten dat hij de rit "onmiddellijk" heeft stopgezet toen hij zag dat de man ging staan. Of dat klopt, valt te bezien: de vele video's op internet tonen aan dat dit gewoonlijk niet gebeurt.



Snijwonden

Het slachtoffer liep snijwonden en verschillende kneuzingen op. De Tagada, gebouwd door het Italiaanse bedrijf Moser's Rides, staat sinds 1988 in Prater. In het Oostenrijkse park moet voor de attracties apart betaald worden, net als op de kermis.