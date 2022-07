Europa-Park

Europa-Park bouwt replica van historische toren bij nieuwe achtbaan

Europa-Park brengt een beroemd historisch object tot leven bij de nieuwe achtbaan Voltron Coaster, die volgend jaar opengaat. De attractie komt in het teken te staan van de Kroatische elektrotechnicus en natuurkundige Nikola Tesla, één van de grootste uitvinders aller tijden. Hij bedacht begin twintigste eeuw een toren voor draadloze communicatie, de zogenoemde Wardenclyffe Tower.



Die kwam in New York te staan, waar Tesla 1884 naar emigreerde. In 1902 stond de experimentele toren overeind, maar door onder meer financiële problemen was het mysterieuze gevaarte geen lang leven beschoren. In 1917 werd het 57 meter hoge bouwwerk alweer ontmanteld.

Het Duitse pretpark gaat een bescheiden replica neerzetten van de iconische Wardenclyffe Tower, blijkt uit documenten die zijn ingediend bij de gemeente. Op een bouwtekening is de toren zichtbaar naast de lanceerachtbaan. Voltron Coaster wordt onderdeel van een nieuw Kroatisch themadeel, gelegen tussen de bestaande gebieden Rusland en Griekenland.



Topsnelheid

Dankzij de documenten kwamen ook enkele nieuwe gegevens naar buiten. Zo wordt de coaster 28 meter hoog en 1600 meter lang. De topsnelheid bedraagt naar verwachting 80 kilometer per uur. Afgelopen voorjaar verschenen al bouwplannen waaruit het baanverloop op te maken is.