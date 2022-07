Kermis

Twee kermisbezoekers gewond door rondvliegend onderdeel vrijevaltoren

Op de grote kermis in de Duitse stad Düsseldorf zijn twee gewonden gevallen bij de 85 meter hoge vrijevaltoren Hangover - The Tower. De slachtoffers werden op het hoofd geraakt door een afgebroken onderdeel. Vervolgens is de attractie de rest van de dag gesloten gebleven.



Het incident gebeurde afgelopen vrijdagavond rond 21.30 uur. Een ooggetuige spreekt op Twitter over "een groot metalen deel" dat op enkele toeschouwers terechtkwam. "Eén persoon zakte stuiptrekkend en bloedend in elkaar, drie anderen hebben grote snijwonden."

De autoriteiten kunnen alleen bevestigen dat twee personen zijn behandeld door hulpverleners. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Keuringsinstantie TÜV heeft Hangover - The Tower vervolgens geïnspecteerd. Er werden geen technische tekortkomingen aangetroffen. Daarom kon de toren in het weekend weer opengesteld worden.



Cranger Kirmes

De Größte Kirmes am Rhein, zoals de kermis in Düsseldorf wordt genoemd, duurde tot en met zondag. Inmiddels is de attractie in kwestie onderweg naar de stad Herne voor de Cranger Kirmes. Dat evenement start op donderdag 4 augustus.