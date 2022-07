Kermis

Ernstig ongeluk bij afbreken van kermisattractie in Duitsland

Bij het afbreken van een grote kermisattractie is een medewerker zwaargewond geraakt. De 25-jarige man was bezig met het ontmantelen van Dr. Archibald - Master of Time, een virtualreality-darkride, toen hij ongeveer 15 meter naar beneden viel. Dat gebeurde in de Duitse stad Düsseldorf, na afloop van de Größte Kirmes am Rhein.



De kermis eindigde afgelopen zondag. Het incident vond dinsdagmiddag rond 14.30 uur plaats. De werknemer liep ernstige verwondingen op bij de val. Hij is per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Lokale autoriteiten laten weten dat het slachtoffer nog in levensgevaar is.

De politie en de arbeidsinspectie onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Volgens de eerste bevindingen was er sprake van nalatigheid bij het personeelslid. Hij zou geraakt zijn door een onderdeel uit de gevel van de attractie, dat loskwam door toedoen van een hijskraan. De man viel eerst op een container en daarna op de grond.



Mammut-Höhle

Dr. Archibald - Master of Time stamt uit de jaren zeventig. In de loop der jaren onderging de attractie meermaals een gedaantewisseling en een naamswijziging. Eerder ging de darkride door het leven als Mammut-Höhle, Geister Tempel en Geisterhotel. Het huidige thema en de VR-techniek werden in 2017 geïntroduceerd.



Op dezelfde kermis raakten vrijdagavond nog enkele personen gewond door een vallend onderdeel bij de 85 meter hoge vrijevaltoren Hangover - The Tower. Beide attracties zijn inmiddels onderweg naar de Cranger Kirmes in Herne, die volgende week donderdag van start gaat.