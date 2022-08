Efteling

Student bouwt achtbaantreinen Efteling na met behulp van 3D-printer

Een student werktuigbouwkunde heeft een manier gevonden om achtbaantreinen uit de Efteling in het klein na te maken. Marvin Hessels (22) uit het Limburgse Gronsveld gebruikt zijn 3D-printer om miniatuurversies te produceren van bekende Efteling-voertuigen. Zo creƫerde hij al schaalmodellen van een trein van de Python en van houten achtbaan Joris en de Draak.



Hessels plaatste de treinen bovendien op een stuk rail, passend bij de attractie. De Limburger kwam in aanraking met 3D-ontwerpen via zijn opleiding. Hij hoopt ooit aan de slag te kunnen voor bekende attractieparken of attractiebouwers. "Om het vak sneller onder de knie te krijgen, heb ik een 3D-printer aangeschaft", vertelt de twintiger aan Looopings.

Een 3D-model voor de Python-treinstellen kwam hij op internet tegen. "De rail, kolommen en het logo heb ik wel zelf getekend." Dat nam acht uur in beslag. Het printen, verven en in elkaar zetten van de in totaal 262 onderdelen kostte in totaal een maand.



Overuren

Voor het tweede project, de Vuur-trein van Joris en de Draak, tekende Hessels de treinen helemaal zelf. Hij was er meer dan dertig uur mee bezig. "En de 3D-printer heeft de afgelopen weken overuren gedraaid, met meer dan honderd uur effectieve printtijd." Er kwamen maar liefst 236 onderdelen uit het apparaat.



Hessels stelde zijn eigen tekeningen gratis ter beschikking op de site Thingiverse. "Ik zou het leuk vinden als mensen mijn ontwerpen printen en doorontwikkelen, zoals ik ook begonnen ben met de Python." Momenteel werkt de Efteling-liefhebber nog aan de Water-trein van Joris en de Draak. Ondertussen is hij ook al gestart met tekenenen voor een nieuwe klus: een trein van achtbaan Vogel Rok.