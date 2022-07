Almere Jungle

Dierenpark Almere Jungle heeft buik vol van mensen die dieren dumpen

De kleinschalige dierentuin Almere Jungle roept iedereen op om te stoppen met het achterlaten van dieren. Het gebeurt regelmatig dat er in het dierenparkje vreemde dieren worden aangetroffen, die gedumpt blijken te zijn door bezoekers. Dat moet stoppen, vertelt bedrijfsleider Mike van Mourik aan Omroep Flevoland.



Het park is immers geen vakantieverblijf. Van Mourik beschrijft hoe er plotseling een konijn in de winkel liep. Ook zijn er hanen over het hek gegooid. Vorige maand zagen verzorgers drie onbekende waterschildpadden rondkruipen, die nu in quarantaine zitten. Mensen blijken er zelfs niet voor terug te deinzen om slangen en gekko's te lozen.

Afgezien van het gebrek aan ruimte is het achterlaten van dieren ook potentieel gevaarlijk. Dieren kunnen een virus of een bacterie onder de leden hebben, waardoor de bestaande bewoners ziek kunnen worden. Zonder overdrachtsverklaring mag het park de dieren officieel niet eens houden.



Aanmeldingen

Er is een legale manier om dieren onder te brengen bij Almere Jungle, maar het aantal plekken is beperkt. De afgelopen drie weken kwamen bijna tachtig aanmeldingen binnen. Van Mourik benadrukt dat het park geen tijdelijke opvang is, maar een vaste verblijfsplaats. Wie een dier overdraagt, krijgt het dus niet meer terug. De manager vraagt Nederlanders om goed na te denken voordat een exotisch dier wordt aangeschaft.



Almere Jungle is een dierenpark, een zorginstelling, een dierenopvang en een botanische tuin in één. De bestemming wordt grotendeels gerund door personen met afstand tot de arbeidsmarkt.