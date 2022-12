Walibi Rhône-Alpes

Ook winteropening in Frans Walibi-pretpark: Merry ChristWaaas

Het winterseizoen van het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes begint morgen. Voorheen was het attractiepark 's winters alleen toegankelijk voor bezoekers van besloten bedrijfsevenementen. Dit keer is voor het eerst iedereen welkom. Eigenaar Compagnie des Alpes wil steeds meer parken openstellen voor publiek in de kerstperiode.



De Franse Compagnie des Alpes-parken Futuroscope en Parc Astérix zijn al langer open in de wintermaanden. Dit jaar volgen Walibi Holland en dus ook Walibi Rhône-Alpes. In 2023 staat de eerste winteropening van Walibi Belgium op het programma. Bellewaerde Park had in 2020 en 2021 vergelijkbare plannen, maar door de coronacrisis zijn die in de ijskast beland.

De winteropenstelling van Walibi Rhône-Alpes duurt van zaterdag 17 december tot en met zaterdag 31 december. Het park is dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van kerstavond en eerste kerstdag. Op zaterdag 24 december sluiten de poorten om 17.00 uur, een dag later is Walibi dicht.



21 attracties

Het is de bedoeling om 21 attracties te openen, waaronder houten achtbaan Timber, rollercoaster Mystic, kinderachtbaan La Coccinelle, vrijevaltoren Le Totem, nebulaz-molen Airboat, zweefmolen Hurricane, schommelschip Le Galion, oldtimerbaan Melody Road en de monorail.



Waterattracties, waaronder de nieuwe molen Tiki Academy, zijn buiten gebruik. Verder wordt gezorgd voor een schaatsbaan van 140 vierkante meter, een kerstshow, straatentertainment en een meet-and-greet met de Kerstman. Een vuurwerkshow is op het laatste moment geannuleerd. Het kerstevenement kreeg de titel Merry ChristWaaas. Tickets zijn online verkrijgbaar vanaf 22,50 euro.