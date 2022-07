Plopsaqua Mechelen Zennebad

Provincie geeft negatief advies over bouw derde Plopsa-zwembad in België

Kan de bouw van een derde Plopsa-zwembad in België doorgaan? De Plopsa Group werkt al jaren aan de komst van Plopsaqua Mechelen, na de opening van Plopsaqua De Panne (2015) en Plopsaqua Landen-Hannuit (2021). Het is de bedoeling om in het najaar de omgevingsvergunning rond te hebben. Vandaag werd bekend dat de provincie een negatief oordeelt velt over de oorspronkelijke bouwaanvraag uit februari.



De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) heeft naar die aanvraag gekeken. Op basis van gesprekken met experts en belangenverenigingen vindt men het realiseren van het waterpark niet aanvaardbaar. De bezwaren hebben onder andere te maken met brandveiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een beperking en het verdwijnen van waardevolle natuur.

Het gaat om een advies: uiteindelijk zal de stad Mechelen zelf een beslissing moeten nemen over de bouwplannen. Plopsa heeft in de tussentijd al een gewijzigde aanvraag ingediend, waarin enkele pijnpunten opgelost moeten zijn. Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof rekent dit keer wel op een positief advies, zodat de definitieve vergunning eind september binnen is.



Samson

Plopsaqua Mechelen Zennebad, zoals het waterparadijs wordt genoemd, moet in het teken komen te staan van Studio 100-figuren Kabouter Plop, Samson en Bumba. Het bouwproject omvat onder meer glijbanen, een golfslagbad, een wildwaterbaan, een waterspeeltuin, bubbelbaden en een buitenzwembad. Er hangt een prijskaartje aan van 50 miljoen euro.