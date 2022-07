Walibi Belgium

Walibi Belgium kondigt nieuw game-evenement Walibi Gaming aan

Na Walibi Holland komt ook zusterpark Walibi Belgium dit jaar met een nieuw game-evenement. Van donderdag 18 tot en met zondag 21 augustus staat het Belgische pretpark in het teken van games als Fortnite, Rocket League, Trackmania en FIFA. Onder de noemer Walibi Gaming gaan enkele tientallen professionele gamers en streamers hun kunsten vertonen.



Dat gebeurt in het Tiki-Theater, de grote theaterzaal naast achtbaan Tiki-Waka. "Voor de gelegenheid wordt het Tiki-Theater omgetoverd tot een heuse e-sportsarena", laat een woordvoerder weten. Wie wil komen kijken, moet vooraf een plek reserveren. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Fans kunnen zich ook aanmelden om het op te nemen tegen één van de professionals.

Verder zorgt Walibi voor een Gaming Center van 1500 vierkante meter. Bezoekers krijgen daar de kans om onder andere Pokémon, Drone Soccer, Gran Turismo 7 en virtualreality-spellen te spelen. Er vinden ook meet-and-greets plaats. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus blijft het park geopend tot 22.00 uur. Op de andere dagen zijn bezoekers welkom tot 19.00 uur. De attracties zijn gewoon open.



2019

Walibi Holland organiseerde dit jaar een driedaags game-evenement met de naam Walibi Play. Daarvoor moesten bezoekers wel bijbetalen. Walibi Belgium had in 2019 al twee speciale Fortnite-avonden in het Tiki-Theater.