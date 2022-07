Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo: 300.000 nieuwe dieren in tropisch regenwoud Burgers' Bush

In Burgers' Bush, het overdekte tropische regenwoud van Burgers' Zoo, zijn honderdduizenden nieuwe dieren toegevoegd. De Arnhemse dierentuin verwelkomde een kolonie van maar liefst 300.000 bladsnijdermieren. Bezoekers kunnen de insecten op ooghoogte zien sjouwen met bladeren.



Daarvoor werd een constructie bedacht met telefoonpalen en telefoondraden. "Vanuit verschillende onderling verbonden terraria in de beschutte omgeving van een overdekt huisje kunnen de insecten via een vernuftige constructie van telefoonpalen en telefoondraden verse bladeren als voeding bemachtigen op eilandjes in de Bush", laat het park weten.

"Werksters kauwen het blad fijn en voeren het aan de schimmelkolonie, die als voeding dient voor de larven van de mieren." De koningin van de kolonie kan 15 tot 20 jaar oud worden. In het wild komen de mieren voor in de tropen en subtropen van Noord- en Zuid-Amerika.



Overleven

Het nieuwe verblijf is zo ontworpen dat de dieren in principe niet kunnen ontsnappen. Als ze per ongeluk toch van de draden vallen, zullen ze in de Bush en daarbuiten niet overleven.