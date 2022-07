Walibi Holland

Video: zangeres Emma Heesters treedt op in Walibi Holland

Walibi Holland had woensdagavond zangeres Emma Heesters op het podium staan. Tussen 22.10 en 22.40 uur zong ze haar bekendste hits en enkele covers. Het optreden bij het reuzenrad was onderdeel van zomerevenement Lekkergaan, dat deze zomer op zes woensdagen plaatsvindt.



Nadat vorige week rapper Sjaak aanwezig was, verzorgde Heesters - in een glitterpak - dit keer de hoofdact met twee danseressen. De 26-jarige artieste werd bekend door haar eigen YouTube-kanaal en haar deelname aan het tv-programma Beste Zangers. In het pretpark bracht ze onder andere Loop Niet Weg, Schat Ik Ben Ok, Waar Ga Je Heen en Pa Olvidarte ten gehore.

Verder kwamen nummers voorbij van bijvoorbeeld Los del Río, Gipsy Kings, Rihanna en Calvin Harris. Tijdens Lekkergaan is Walibi tot 23.00 uur geopend. De komende vier weken staan nog optredens op de planning van Donnie, Bram Krikke, Broederliefde en StukTV. Na afloop kunnen bezoekers steeds kijken naar een muzikaal vuurwerkspektakel.