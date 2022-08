Efteling

Dit was de gemiddelde opbrengst per Efteling-bezoeker in 2021

Hoeveel euro brengt één bezoeker van de Efteling gemiddeld in het laatje? Die vraag wordt beantwoord in het meest recente jaarverslag van het attractiepark. Door de totale omzet van 2021 te delen door het bezoekersaantal van dat jaar, wordt duidelijk wat een gemiddelde Efteling-gast ongeveer uitgeeft. Dat bedrag valt opvallend laag uit.



In 2021 was één bezoeker goed voor een omzet van 47,82 euro. Dat is inclusief alle uitgaven in de wereld van de Efteling, dus bijvoorbeeld een entreeticket en een parkeerkaartje of een abonnement, maar ook eten, drinken, souvenirs, een theaterbezoek en een verblijf in een hotel of vakantiehuisje.

Het cijfer werd afgelopen maand naar buiten gebracht door Efteling-podcast Kleine Boodschap. Deze week kon een woordvoerder van het attractiepark het getal bevestigen tegenover Looopings. Door de coronacrisis ligt het bedrag nog een stuk hoger dan voorheen: in 2019, vóór de coronaproblematiek, was de gemiddelde omzet per bezoeker slechts 42,96 euro. In 2020 steeg dat naar 48,41 euro: er kwamen toen minder mensen, maar ze gaven meer uit.



Kortingskaartjes

De entreeprijs van het attractiepark wisselt per seizoen, afhankelijk van de verwachte drukte, de openingstijden en het attractieaanbod. Aan de kassa vroeg de Efteling vorig jaar gemiddeld 41,75 euro voor een toegangsbewijs. Dat de omzet per gast slechts enkele euro's hoger uitviel, laat zien dat enorm veel bezoekers met kortingskaartjes binnenkwamen.



Dat is dan ook één van de redenen die een voorlichter geeft voor het relatief lage bedrag. "En denk ook aan verblijfsgasten, abonnementen, evenementen, kinderen onder 4 jaar die gratis naar binnen mogen en gasten die eigen eten en drinken meenemen", aldus de woordvoerder.



Bizar

Economiedocent Roel van Tilborg noemt de bedragen in de eerder genoemde podcast "schattig". "Stel dat de Efteling overgenomen zou worden door een heel grote commerciële partij, dan zou dit één van de aandachtspunten zijn", stelt hij. "Ze zouden zeggen: dit kan echt niet, één van de grootste parken van Europa, één van de betere in de wereld, daar moet echt een veel hogere omzet per bezoeker gehaald kunnen worden." Co-presentator Tim Hinssen: "Eigenlijk is het bizar."



In 2021 noteerde de Efteling, ondanks alle coronaperikelen, een nettowinst van 11,4 miljoen euro. De totale omzet bedroeg 157,8 miljoen euro. Een jaar eerder werd er toevalligerwijs 11,4 miljoen euro verlies gedraaid.



Doelstelling

De eigenaar van de Efteling is Stichting Natuurpark de Efteling. In het jaarverslag schrijft het stichtingsbestuur dat men als doelstelling heeft om het attractiepark toegankelijk te houden voor een zo breed mogelijke doelgroep. Vergeleken met andere grote Europese parken blijft de entreeprijs daarom relatief laag.