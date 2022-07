Efteling

Foto's: Efteling neemt toiletten op parkeerterrein in gebruik

Bezoekers van de Efteling kunnen nu ook gebruikmaken van toiletten op de parkeerplaats. Schuin tegenover entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen is een toiletruimte verschenen. Het gaat om het toiletblok dat voorheen op het Dwarrelplein stond.



De toiletunit is verplaatst en opnieuw aangekleed, met een nieuwe voorgevel en bebording. Er werd gekozen voor een eenvoudig uiterlijk met sobere kleuren, in de stijl van de rest van het entreegebied. Op de façade prijken drie posters.

De eerste toont een plattegrond met alle toiletten in het attractiepark. Op de tweede is een nostalgische illustratie van de Kleine Boodschap-kabouter uit het Sprookjesbos zichtbaar. Daarnaast hangt een reclame voor een app.



Tijdelijke situatie

Het gaat om een tijdelijke situatie tijdens de bouw van het Efteling Grand Hotel. Daarvoor wordt het Dwarrelplein volledig opnieuw ingericht. Onlangs verdwenen onder meer een restaurant en de garderobe.



Op dit moment wordt even verderop gewerkt aan een nieuw servicegebouw, waar bezoekers straks terechtkunnen voor bijvoorbeeld het huren van wandelwagens en rolstoelen. Ook de garderobe, nu tijdelijk onderdeel van het Huis van de Vijf Zintuigen, zal daar over een tijdje worden ondergebracht.