Politie moet twee keer ingrijpen bij conflicten in Europa-Park

De politie in de Zuid-Duitse plaats Rust heeft onlangs twee keer moeten uitrukken vanwege vechtpartijen in Europa-Park. Op donderdag 14 juli ontstond een opstootje bij een attractie in het Duitse pretpark, waarna de politie werd opgeroepen. Op zaterdagavond 16 juli was het raak in Rulantica, de waterwereld van Europa-Park.



Dat heeft de lokale politie afgelopen week bekendgemaakt. Het eerste conflict vond plaats bij de ingang van een attractie. Er was sprake van een woordenwisseling tussen meerdere vrouwen. Twee Franse vrouwen van 32 en 35 jaar zouden zich agressief hebben gedragen tegenover een 49-jarige vrouw. Alle drie de betrokkenen liepen lichte verwondingen op.

In Rulantica weigerden twee mannen van 31 en 21 jaar de instructies van het personeel op te volgen na verschillende misdragingen. Volgens de politie heeft het duo de werknemers vervolgens beledigd en fysiek belaagd.



Verbod

Toen agenten arriveerden, reageerden de twee "extreem agressief". Ze scholden het personeel de huid vol. Beide heren krijgen niet alleen een Rulantica-verbod; ze worden ook vervolgd voor mishandeling.