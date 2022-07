Nieuws

Te warm voor springkussens en stormbanen: Blow Up Extreme gaat wéér niet door

Blow Up Extreme wordt opnieuw geschrapt. Na vijf annuleringen vanwege de coronacrisis zou het evenement - een soort speeltuin voor volwassenen - in april en mei plaatsvinden in Utrecht. Toen dat vanwege logistieke problemen niet lukte, werd uitgeweken naar RAI Amsterdam. Daar hadden tussen 3 en 28 augustus springkussens en stormbanen opgesteld moeten worden.



Maar helaas: ook nu wordt een streep gezet door "het grootste evenement met opblaasbare obstakels ter wereld". Dit keer krijgen coronamaatregelen of leveringsproblemen niet de schuld. Ook van een personeelstekort of tegenvallende kaartverkoop zou geen sprake zijn: de hoge temperaturen in augustus zijn volgens de organisatie de boosdoener.

"Helaas is deze week gebleken dat door de hete weersvoorspellingen voor de maand augustus de temperaturen in de hallen ver boven de veilige temperaturen zullen liggen", valt te lezen in een verklaring op social media. "Dit is ontzettend gevaarlijk tijdens een actief evenement als Blow Up Extreme."



Oververhit

Bezoekers zouden namelijk oververhit kunnen raken of flauw kunnen vallen, vrezen de initiatiefnemers. "Om deze reden kan Blow Up Extreme deze zomer geen doorgang vinden." Kennelijk had de organisatie tot nu toe geen rekening gehouden met zomers weer in augustus.



"Dit is voor jullie enorm vervelend en onverwachts nieuws, dit was het voor ons ons ook. Deze zomer leek alles eindelijk door te kunnen gaan en dit kwam dan ook als een keiharde klap in ons gezicht." Wie al tickets had gekocht, krijgt het geld terug. Men gaat op zoek naar manieren om de opblaasbare attracties, waaronder 's werelds langste stormbaan, de komende tijd op andere manieren in te zetten.