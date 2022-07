Efteling

Foto's: huisje van Vrouw Holle staat weer volledig overeind in de Efteling

Vrouw Holle kan bijna weer haar intrek nemen in het Sprookjesbos van de Efteling. Het huisje van het sprookjesfiguur werd de afgelopen maanden vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Inmiddels staat het bouwwerk volledig overeind, inclusief een hoop herkenbare decoraties.



Zo zijn de oude gevelstenen met gezichtjes erin zichtbaar, net als windvanen en raamluiken met hartjes erin. Bovenop het rieten dak prijkt weer een haan, net als voorheen. De karakteristieke luiken waar Vrouw Holle straks achter verschijnt om het te laten sneeuwen, zijn ook al aangebracht.

Decorateurs hebben hun best gedaan om zo veel mogelijk trouw te blijven aan het origineel, door het nieuwe huisje er verweerd uit te laten zien. Dat is gelukt: het gebouw lijkt sprekend op de oorspronkelijke versie. Een gemiddelde bezoeker zal niet zien dat er ooit iets is veranderd.



Verschillen

De verschillen zijn minimaal: vanwege aangepaste bouwregels werden de deuropeningen verhoogd en is de grootte van de raamkozijnen iets gewijzigd. Het is de bedoeling om het sprookje na zo'n drie jaar afwezigheid te heropenen in de Winter Efteling. Die start op maandag 14 november.