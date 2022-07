Cobac Parc

Medewerker (18) dood na val van attractie: pretpark gesloten vanwege begrafenis

In een pretpark in Frankrijk is een 18-jarige medewerker om het leven gekomen. De tiener was afgelopen dinsdag aan het werk bij een tollend reuzenrad in Cobac Parc, toen hij tijdens de rit vrijwillig aan één van de gondels ging hangen. Een eerste keer ging dat goed, maar de tweede keer maakte hij per ongeluk een val vanaf 7 meter.



Vervolgens moest de werknemer in kritieke toestand worden overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de nacht van woensdag op donderdag overleed. Waarom het slachtoffer aan het bakje ging hangen, wordt nog onderzocht. Mogelijk was er simpelweg sprake van een gevaarlijke kwajongensstreek.

Andere personeelsleden hebben psychologische hulp aangeboden gekregen. Het fatale ongeval vond plaats bij de in 2010 geopende La Tour du Gué, een attractie van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Dat gevaarte bestaat uit draaiende paal met aan twee kanten drie tollende gondels.



Laatste eer

Aanstaande dinsdag blijft Cobac Parc de hele dag gesloten vanwege de begrafenis van de overleden collega. "Alle teams zullen samenkomen om zijn familie en nabestaanden te steunen en om hem een laatste eer te bewijzen", laat het management weten. "Wij danken al onze partners en bezoekers voor hun begrip en steun."



Cobac Parc ligt in het Noord-Franse departement Ille-et-Vilaine. Het park opende in 1975. Er staan verschillende kleinschalige familieattracties, waaronder een oldtimerbaan, een waterglijbaan, een fietsmolen, een schommelschip en een achtbaan. Sinds 2011 is er ook een waterpark met glijbanen. De bestemming hoort bij Groupe Looping, net als bijvoorbeeld Avonturenpark Hellendoorn.