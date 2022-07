Energylandia

Energylandia verandert naam van mega coaster vanwege sponsoring

Eén van de hoogste en snelste achtbanen van Europa is van naam veranderd. Het Poolse pretpark Energylandia ging onlangs een samenwerking aan met de webwinkel Game Expert. Als onderdeel daarvan werd mega coaster Hyperion officieel hernoemd naar Game Expert Hyperion. Dit weekend vond de heropening plaats.



In en rond de attractie zijn een heleboel verwijzingen naar de Poolse winkel verschenen, waaronder een gigantisch logo boven de ingang. Ook op de karretjes en in het station komen bezoekers nu Game Expert-logo's tegen. In de winkel bij de uitgang worden bijpassende nieuwe souvenirs verkocht.

Met een hoogte van 77 meter en een topsnelheid van 142 kilometer per uur is Game Expert Hyperion de op één na hoogste en op één na snelste achtbaan van Europa. De in 2018 geopende coaster werd gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein. Alleen Red Force in Ferrari Land, gelegen in PortAventura World, is hoger en sneller.



Tankstations

Het is niet voor het eerst dat Energylandia de naam van een attractie laat afhangen van een commerciële samenwerking. Zo opende vorig jaar de boomerang coaster Ekipa Light Explorers, gesponsord door het Poolse YouTube-collectief Ekipa. Lanceerachtbaan Moya Formula uit 2016 is een verwijzing naar tankstations van het merk Moya.