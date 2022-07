Plopsaland De Panne

Ontsnapte poes overleeft een week in Plopsaland, 120 kilometer van huis

Het huisdier van een Vlaams gezin heeft een ongelofelijk avontuur meegemaakt in Plopsaland De Panne. De ontsnapte poes Flosh blijkt stiekem meegereisd te zijn naar het Vlaamse attractiepark. Ze legde maar liefst 120 kilometer af, zonder dat haar baasjes het doorhadden. Uiteindelijk is ze veilig en wel thuisgekomen, dankzij de inzet van Plopsa-medewerkers.



Het bizarre verhaal begint op maandag 11 juli, tijdens het jaarlijkse uitje naar Plopsaland van Liselotte Baele en haar 10-jarige zoon Maxim. Bij het uitstappen op de parkeerplaats wijst Maxim zijn moeder erop dat hij hun poes Flosh ziet lopen. Onmogelijk, reageert de vrouw: Flosh zit immers gewoon thuis in de gemeente Lokeren. Ze schenkt er verder geen aandacht aan.

Maar als het gezin na een dagje pretpark thuis aankomt, blijkt Flosh daadwerkelijk vermist te zijn. De uitspraak van het zoontje op de parkeerplaats blijft ondertussen hangen, ook bij vader Thomas Kowalczyk. "De poes is al 18 jaar, dus in eerste instantie dacht ik: ze zal ergens een rustig plekje opgezocht hebben om eenzaam te sterven", vertelt hij aan Looopings. "Maar door die opmerking van onze zoon ben ik twee dagen later toch eens naar Plopsaland gereden."



Posters

Daar bleek de poes daadwerkelijk gesignaleerd te zijn door medewerkers. "In totaal ben ik toen een keer of vijf heen en weer gereden naar De Panne, in de hoop Flosh aan te treffen." Dat gebeurde niet, maar het personeel van Plopsaland stelde zich wel zeer behulpzaam op. Werknemers zochten naar het huisdier en er werden posters opgehangen in de omgeving.



Vader Kowalczyk had weinig hoop meer op een goede afloop, tot deze week in de nacht van maandag op dinsdag de telefoon van zijn vrouw ging. "We kregen om 00.30 uur een belletje van het entertainmentteam van Plopsaland met de mededeling dat ze onze poes hadden gevonden, voor de ingang van zwembad Plopsaqua." Al met al heeft Flosh zich dus een week vermaakt in het attractiepark. "Ze heeft de reis van haar leven gemaakt."



Dierenarts

Om 03.30 uur was ze weer thuis in Lokeren. Bij een bezoek aan de dierenarts, een ochtend later, bleek dat het dier kerngezond was. Maar hoe heet de poes ongemerkt mee kunnen reizen naar Plopsaland? "Dat is voor ons ook nog een raadsel, maar we vermoeden dat ze zich ergens in een opening onder de motorkap heeft verstopt. Daar wil ik binnenkort een garage naar laten kijken." In de kofferbak zat ze in ieder geval niet. "We hebben ook nergens sporen aangetroffen."



Het gezin is dolblij dat het verhaal goed is afgelopen. "Het is eigenlijk te gek om waar te zijn, maar het is daadwerkelijk gebeurd. Er kwamen een hoop geluksfactoren bij kijken. Als mijn zoon die opmerking niet gemaakt had, waren we bijvoorbeeld niet eens gaan zoeken in De Panne." Kowalczyk wil ook de medewerkers van Plopsa bedanken. "Zij waren heel vriendelijk. Ze hebben zich fantastisch ingezet, we zijn hen enorm dankbaar."