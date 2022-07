Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands laat vernieuwd entreeplein alvast zien in virtual reality

Het entreeplein van Wildlands Adventure Zoo Emmen wordt momenteel verbouwd. Tijdens de metamorfose krijgen bezoekers de kans om het eindresultaat alvast virtueel te bekijken. Daarvoor kunnen ze sinds vandaag een virtualreality-bril opzetten. De VR-Experience is de rest van het hoogseizoen kosteloos beschikbaar.



Op het voormalige Kompasplein, gelegen bij de entree, wordt onder meer gewerkt aan een nieuw apenverblijf met keizertamarins, gouden leeuwapen en witgezichtsaki's. Wildlands startte in januari met de werkzaamheden. In het najaar moet het project afgerond zijn. De terrassen op het plein zijn al vernieuwd. Ook kwam er een nieuwe ijskiosk.

"Dit plein moet meer dierentuingevoel met meer groen en gezelligheid gaan uitstralen", meldt een woordvoerster. De bouwvakkers zijn inmiddels vertrokken. Zij gaven het stokje over aan decorateurs, die het gebied de komende maanden transformeren tot een oude apenruïne.



Ludiek

Tot die tijd is er de gratis virtuele rondleiding. Verder organiseert Wildlands een speciale quiz over de bouw. Als klap op de vuurpijl zijn er ludieke paspoortborden neergezet over de aanwezige decorateurs, alsof het diersoorten zijn waar passanten meer over te weten kunnen komen.