Kermis

Duitse zomerhit verboden op de kermis vanwege controversiële tekst

Een controversieel dancenummer mag op meerdere Duitse kermissen niet meer gedraaid worden. De zomerhit Layla van DJ Robin en Schürze is momenteel razend populair in Duitsland, maar kermisbezoekers zullen het lied niet snel meer horen. Een hoop organisatoren van kermissen hebben ervoor gekozen om het nummer op de zwarte lijst te zetten.



Dat geldt onder meer voor de kermissen in Würzburg en Düsseldorf. Ook het grote Oktoberfest in München, dat in september plaatsvindt, heeft de feesthit in de ban gedaan. De evenementen willen hun publiek niet confronteren met de tekst, die seksistisch en aanstootgevend zou zijn. Het nummer gaat over een man die vertelt dat hij een bordeel bezit.

Hij prijst een prostituee aan met de naam Layla. "Ik heb een bordeel en het bordeelhoofd heet Layla", luidt het refrein bijvoorbeeld. "Ze is mooier, jonger, geiler. La-la-la-la-la-la-la-Layla. La-la-la-la, de prachtige Layla." Later in het nummer klinkt: "Mooie Layla, de geile Layla, de slet Layla, onze Layla. We houden van je."



Blonde pruik

Volgens de makers is het veelbesproken nummer niet serieus en niet vrouwonvriendelijk bedoeld. Om dat te benadrukken, wordt de rol van Layla in de bijbehorende clip gespeeld door een man met een blonde pruik op. De video is alleen op YouTube inmiddels al ruim 8,5 miljoen keer bekeken.



Op kermissen komt wel regelmatig een instrumentale versie voorbij. Deze maand publiceerden de artiesten een officiële Nederlandse vertaling, met een iets bravere tekst. "Die mooie Layla, die geile Layla, die sexy Layla", zingen ze daarin. Het is de bedoeling om later ook een kindvriendelijke en een Engelstalige variant uit te brengen.