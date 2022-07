Walibi Holland

Blast in Walibi Holland tijdelijk dicht voor onderhoud

Eén van de meest misselijkmakende attracties in Walibi Holland blijft tot nader order gesloten. De thrillride Blast staat sinds eind vorige week stil. Op de dagen ervoor traden al regelmatig technische problemen op. Voorlopig is de 22 jaar oude attractie buiten gebruik.



Er is sprake van ongeplande onderhoudswerkzaamheden, vertelt een woordvoerder van het pretpark aan Looopings. "We wachten momenteel op een onderdeel", legt hij uit. Blast is onderdeel van parkdeel Wilderness, samen met hybrid coaster Untamed.

Het gaat om een top spin van het Duitse bedrijf Huss Park Attractions: twee armen met een schommelende bank die meermaals over de kop vliegt. Een vergelijkbare attractie in Avonturenpark Hellendoorn werd vorig jaar verwijderd. De top spin in Duinrell is ook al een tijdje dicht voor groot onderhoud.