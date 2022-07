Zoo Veldhoven

Eigenaar van Zoo Veldhoven krijgt gelijk: dierentuin hoeft niet verkocht te worden

De Brabantse dierentuin Zoo Veldhoven hoeft niet verkocht te worden. Eigenaar Richard Loomans overwoog zijn park over te dragen aan ondernemer Wouter Martens, maar beide partijen konden het niet eens worden over de voorwaarden. Vervolgens beweerde Martens dat er al een bindende overeenkomst getekend was.



Volgens Loomans betrof het slechts een schriftelijke afspraak dat het bod van 3,65 miljoen euro serieus bekeken zou worden. De rechtbank heeft de huidige eigenaar afgelopen week in het gelijk gesteld. Er zou inderdaad een akkoord bereikt zijn over het overnamebedrag, maar er werden ook diverse onderdelen genoemd waarover nog geen afspraken waren gemaakt.

De verkoop hoeft daarom niet door te gaan. Dat betekent dat Loomans de scepter blijft zwaaien over Zoo Veldhoven, tot er een andere koper gevonden is. Het park, waar onder meer ringstaartmaki's, roofvogels en exotische vogels te vinden zijn, staat al een tijdje in de etalage. In eerste instantie bedroeg de vraagprijs 5 miljoen euro.