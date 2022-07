Efteling

Zoon van André Rieu onderdeel van stichtingsbestuur Efteling

Pierre Rieu (41), de zoon van de wereldberoemde Maastrichtse violist en orkestleider André Rieu (72), is tegenwoordig onderdeel van het stichtingsbestuur van de Efteling. Dat blijkt uit het meest recente jaarverslag van de Efteling, dat onlangs werd gepubliceerd.



Het gaat om het bestuur van Stichting Natuurpark de Efteling, de enige aandeelhouder en daarmee eigenaar van de Efteling. De stichting denkt onder andere mee over de langetermijnvisie van de directie. Ook treedt men op als vermogensverschaffer.

Pierre Rieu staat bekend als de commerciële rechterhand van zijn vader: hij is zakelijk directeur van André Rieu Productions. De ondernemer werd begin 2021 door de rest van het bestuur gekozen als bestuurslid, meldt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. Het attractiepark heeft dat zelf tot nu toe niet naar buiten gebracht.



Cultureel erfgoed

Rieu werd vooral binnengehaald "vanwege zijn affiniteit met kunst, cultuur en ondernemerschap", legt de voorlichtster uit. "Hij zal zich onder andere bezighouden met ons cultureel erfgoed en sprookjes als onderdeel van het Nederlandse cultureel erfgoed."



De familie Rieu heeft al langer goede banden met de Efteling. In de zomer van 2007 gaf André Rieu een groot concert in het attractiepark, dat geleid werd door zoon Pierre: André Rieu in Wonderland. Speciaal voor de concertregistratie werd een bloemperk op het plein voor het Efteling Theater weggehaald. Tot op heden keerde het perk niet terug.



All You Need Is Love

Bij het concert ontmoette Pierre Rieu een communicatiemedewerkster van de Efteling, met wie hij twee jaar later trouwde. In mei 2020 keerde André Rieu terug naar het sprookjespark. Toen nam de violist een clip op voor het RTL-programma All You Need Is Love, op het plein voor Symbolica.



Stichting Natuurpark de Efteling opereert voornamelijk op de achtergrond. Voorzitter is Gerd Leers, voormalig burgemeester van Maastricht en oud-minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. De rest van het bestuur bestaat momenteel uit Hans Janssen, Femke Weijtens en penningmeester Anita Schavemaker.